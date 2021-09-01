Потолок рухнул на детей на уроке в школе в Санкт-Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга на детей прямо во время урока обрушился потолок. Видеозапись с места инцидента приводит РЕН-ТВ.

Все произошло на одном из первых уроков года 1 сентября. Источник утверждает, что инцидент случился на занятии младшеклассников, однако, на кадрах видны дети явно более старшего возраста.

Куски навесного потолка рухнули на парты, за которыми сидели дети, а также в проходы между ними. Сообщается, что никто не пострадал.