Новый знак появится на дорогах России

На российских дорогах с 1 сентября таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации, заменили на новый знак, который информирует о контроле на трассе в целом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что нововведение призвано сократить количество дорожных знаков.

Вместо того, чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.

Новый знак могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории. Фото ria.ru