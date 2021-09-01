Движение по «Коле» остановится на два часа

2 сентября движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Трасса будет перекрыта с 11:10 до 13:10. Это связано с разводкой моста через Свирь. В это время вниз по реке пройдут три судна.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов в четверг. Фото pixabay.com/pedrofigueras