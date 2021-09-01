Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова

Народная артистка России Тамилла Агамирова умерла в своем доме в Подмосковье в возрасте 93 лет. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что актриса скончалась через два месяца после смерти мужа - актера Николая Сличенко.

Агамирова родилась 21 мая 1928 года в Баку. В 1951 году она окончила Бакинский театральный институт и вскоре начала работать в театре «Ромэн». За свою жизнь она сыграла там более 50 ролей. Агамирова также снималась в кино - в картинах «Дон Кихот», «Настоящий друг», «Ее большое сердце», «Маттео Фальконе», «Человек и цепи», «Непокоренный батальон».

Народный артист СССР Николай Сличенко умер 2 июля. За несколько месяцев до этого сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с легкими. Фото tass.ru