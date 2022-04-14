Туристические чартеры запустят в Карелию

В Ростуризме анонсировали запуск новых чартерных рейсов на весну и лето. Программа чартерных направлений охватит почти все федеральные округа и разные форматы отдыха.

Для популярного летом активного отдыха на природе впервые чартеры полетят летом в Карелию, на Алтай и в регионы Дальнего Востока. Кроме летавших ранее чартеров в Бурятию и Сахалин, в этом сезоне самолеты полетят на Камчатку. Новинка этого сезона – чартеры в Дагестан и Чечню. С конца апреля чартеры полетят в Тюмень, в формате семейного отдыха сформированы новые туры в Казань.

Чтобы туроператоры могли формировать туры «под ключ» по цене дешевле рыночной, Ростуризм компенсирует из федерального бюджета туроператору половину стоимости самолета. В этом году лайнеры будут летать не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга. (фото pixabay.com, juno1412)