В Карелии выявлено 240 тонн небезопасного зерна

С начала года карельским управлением Россельхознадзора проведено 44 проверки в сфере качества и безопасности зерна. Сотрудники ведомства проконтролировали более 1100 тонн продукции, в том числе более 600 тонн предназначенной для экспорта. Ими было выявлено 6 нарушений.

«240 тонн потенциально небезопасной поднадзорной продукции без декларации о соответствии, а также несоответствующей требованиям технического регламента были выявлены в ходе контрольного мониторинга»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.

Во избежание выпуска в обращение небезопасной продукции выдано 6 решений о признании недействительными сопровождающих документов на зерно, предназначенного на кормовые цели, и объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Фото: pixabay.