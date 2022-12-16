Тротуары в Петрозаводске все еще расчищают после прошедших снегопадов

В начале декабря несколько снегопадов обрушились на Петрозаводск, снежный покров начал стремительно увеличиваться. Последствия стихии все еще устраняют.

В мэрии заверяют, ООО «Кондопожское ДРСУ» работает круглосуточно, а на городских улицах постоянно задействовано около 30 единиц спецтехники, около полусотни дорожных рабочих выполняют уборку и посыпку вручную.

В настоящее время усиленное внимание уделяют тротуарам, поскольку от петрозаводчан приходит больше всего жалоб именно на эту тему.

«В каждом из районов на тротуары выведены трактора с отвалами и щетками, а также с автоматическими механизмами для посыпки наледи. Четыре мобильные бригады перемещаются по городу для уборки остановок и пешеходных переходов. Отдельное звено вручную занимается расчисткой и посыпкой тротуаров в центре Петрозаводска»,

- прокомментировали в администрации столицы Карелии. На уборку выведены и мини-погрузчики.

На грунтовках работает автогрейдер. Работы в пятницу ведутся на Древлянке. Ночью вывозили снег в Центре, на Ключевой и Гоголевском мосту.

Ранее был запущен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники. // фото пресс-центра администрации города