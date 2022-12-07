Снежный покров в Петрозаводске достиг 18 сантиметров

Высота снежного покрова за последние несколько дней в столице Карелии увеличилась и достигла 18 сантиметров.

«Прошедшие снегопады увеличили снежный покров в Петрозаводске на 15 см. До снегопадов его высота на метеостанции города составляла 3 см, на сегодняшнее утро она достигла 18 см»,

- сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии».

Не исключено, что снежный покров вырастет еще, поскольку в ближайшие дни вновь прогнозируется снегопад.

Между тем карельские синоптики предупреждают о непогоде, которая разыграется вечером 7 декабря и продлится весь следующий день. Обильный снег ожидается на юго-западе республики. // фото «Петрозаводск говорит»