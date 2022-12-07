Метеоролог предупредил о морозах до 50 градусов в некоторых регионах

Опасные морозы ожидаются в двух регионах страны – Якутии и Магаданской области. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этих двух субъектах температура будет на 10 градусов ниже нормы, в ближайшие дни ожидаются морозы до 49-50 градусов, передает ТАСС. Впрочем, температура ниже нормы прогнозируется и в ряде других регионов.

Например, в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области до 10-11 декабря температура прогнозируется на 7-11 градусов ниже нормы. Ожидается от 26 до 30 градусов мороза.

Аномалии до 7-10 градусов в ближайшие два дня прогнозируются и в Приволжском федеральном округе – до минус 20-21 градуса.

7 и 8 декабря до 29 градусов мороза прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях. Морозы до 27-34 градусов также прогнозируются в регионах юга Западной Сибири с 7 по 11 декабря. // фото «Петрозаводск говорит»