07 декабря 2022, 10:17
Синоптики предупреждают жителей Карелии о сильном снегопаде
Непогода обрушится вечером в среду на юго-западные районы республики
В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает МЧС по РК со ссылкой на прогноз Гидрометцентра республики.
Согласно данным синоптиков, вечером 7 декабря и в течение суток 8 декабря в юго-западных районах Карелии ожидаются сильные снегопады. Неблагоприятное погодное явление может задеть шесть районов: Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский, Олонецкий, Пряжинский и Суоярвский.
Жителям и гостям республики советуют ограничить движение на личном транспорте, нахождение детей на улице и использование пешеходных подвесных мостов. // Фото: unsplash.com