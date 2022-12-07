Синоптики предупреждают жителей Карелии о сильном снегопаде

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает МЧС по РК со ссылкой на прогноз Гидрометцентра республики.

Согласно данным синоптиков, вечером 7 декабря и в течение суток 8 декабря в юго-западных районах Карелии ожидаются сильные снегопады. Неблагоприятное погодное явление может задеть шесть районов: Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский, Олонецкий, Пряжинский и Суоярвский.

Жителям и гостям республики советуют ограничить движение на личном транспорте, нахождение детей на улице и использование пешеходных подвесных мостов. // Фото: unsplash.com