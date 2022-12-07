Мэрия требует открыть доступ к огороженной территории на Древлянке

Мэрия Петрозаводска решила разобраться с незаконно огороженной территорией в районе пересечения Лососинского шоссе и улицы Хейкконена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Решением мэрии владелец бетонных блоков, ограждения и шлагбаума, установленных самовольно, должен убрать все эти конструкции.

Освободить незаконно занятый земельный участок необходимо будет до 19 декабря, говорится в сообщении администрации карельской столицы. // Фото мэрии Петрозаводска