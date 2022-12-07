Глава Минздрава посетовал на то, что жители Карелии расслабились

С конца ноября в Карелии фиксируется рост нагрузки на первичное звено здравоохранения на 15-20%. Об этом рассказал глава Минздрава РК Михаил Охлопков. При этом чиновник отметил, что ситуация будет осложняться.

По словам Охлопкова, жители Карелии расслабились, поэтому сейчас в республике растет заболеваемость и гриппом, и ковидом.

Министр попросил жителей республики носить маски в людных местах и оставаться дома при первых симптомах болезни. При этом главное, что можно сейчас сделать - это пройти вакцинацию. Нынешняя вакцина рассчитана на все известные штаммы гриппа, включая свиной, подчеркнул министр. // Фото: unsplash.com