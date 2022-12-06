Наградили победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее»

В понедельник, 5 декабря, были торжественно вручены награды студентам, занявшим призовые места в конкурсе «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает сайт Петрозаводского госуниверситета.

Конкурс «Россия, устремленная в будущее», посвященный в этом году 350-летию со дня рождения Петра Первого, включал в себя три номинации: «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)», «Лучшая литературная работа (эссе)» и «Лучшая видеоработа».

Организаторами конкурса являются Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. // фото: ПетрГУ