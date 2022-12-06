06 декабря 2022, 21:01
Водителей в Карелии попросили перейти на зимнюю манеру езды
Госавтоинспекция дала автомобилистом рекомендации по вождению зимой
Погодные особенности должны стимулировать автомобилистов изменить стиль вождения. Перестроиться на другую манеру езды – зимнюю – попросили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.
В условиях снежной зимы нужно быть особенно внимательными за рулем, постоянно контролировать дорожную обстановку.
Водителей призывают не допускать экстренного торможения, резких маневров, соблюдать дистанцию, боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения. // фото: ГИБДД Карелии