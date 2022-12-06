Водителей в Карелии попросили перейти на зимнюю манеру езды

Погодные особенности должны стимулировать автомобилистов изменить стиль вождения. Перестроиться на другую манеру езды – зимнюю – попросили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

В условиях снежной зимы нужно быть особенно внимательными за рулем, постоянно контролировать дорожную обстановку.

Водителей призывают не допускать экстренного торможения, резких маневров, соблюдать дистанцию, боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения. // фото: ГИБДД Карелии