Очень дорогие лекарства получают бесплатно 23 ребенка в Карелии

Ряд препаратов, необходимых детям с редкими заболеваниями, купить самостоятельно невозможно. Стоимость одной упаковки порой доходит до 4,5 миллиона рублей. Но в Карелии таким детям помогают, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Лекарствами, в том числе и не зарегистрированными в России, обеспечивают с помощью фонда «Круг добра».

Эта организация поддерживает детей с тяжелыми хроническими и угрожающими жизни заболеваниями, в том числе орфанными. Деньги в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для людей с доходами более 5 миллионов рублей в год.

Карелия при поддержке фонда получает лекарственные препараты для 18 детей, препараты еще для пяти детей сейчас в стадии закупки. В текущем году закупили 337 упаковок лекарств на 306 миллионов рублей. // фото: pxhere.com