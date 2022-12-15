Петрозаводчанам предложили смотреть, как техника перемещается на карте

Снег в Петрозаводске все еще убирают после прошедших снегопадов. Сити-менеджер предложил жителям карельской столицы смотреть в режиме реального времени, как работает снегоуборочная техника. Для этого тестируют систему онлайн-мониторинга.

На карте видные машины подрядчика – ООО «Кондопожское ДРСУ». Но вскоре, по словам мэра, станут видные и субподрядчики. Наблюдать за тем, как и где идет уборка можно круглосуточно.

«Сайт не слишком красочный, но функциональный. Все понятно и прозрачно. И что еще немаловажно – это не стоило бюджету города ни копейки»,

- подчеркнул Владимир Любарский.

Между тем в соцсетях некоторые горожане хвалят работу ответственных за уборку служб, другие напротив оставляют гневные сообщения о засыпанных после прошедшей техники тротуарах, колее на дороге в ТСЖ «Снегири», а также нечищеных дворах.

Большинство жителей столицы Карелии хотели бы, чтобы город этой зимой убирали лучше. Таковы итоги опроса, проведенного в группе нашего портала в соцсети. // фото на главной «Петрозаводск говорит» / скриншот