У большинства петрозаводчан есть вопросы к уборке города этой зимой

Большинство жителей Петрозаводска хотели бы, чтобы город этой зимой убирали лучше. Таковы итоги опроса, проведенного в группе портала «Петрозаводск говорит» в соцсети.

Из данных опроса следует, что лишь 16% горожан считают, что столицу республики в начале зимы убирают действительно хорошо. Остальные проголосовавшие придерживаются иного мнения.

Так, 44% опрошенных думают, что город убирают крайне плохо. Нейтрально настроены 40% петрозаводчан. Они считают, что город можно было бы убирать и лучше, но в целом сойдет и так.

Ранее жители карельской столицы активно публиковали фотографии занесенных снегом дворов, улиц и свисающих с крыш опасных сосулек, выражая недовольство работой коммунальных служб с приходом зимы. // Фото: unsplash.com