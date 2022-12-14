Названы главные страхи петрозаводчан за свое имущество

Жители Петрозаводска перечислили главные угрозы для имущества в своем жилище. Оказалось, что соседи и животные пугают их сильнее, чем стихийное бедствие.

Горожане боятся потопов, вечеринок и котиков. Это следует из опроса, проведенного «Группой Ренессанс страхование», исследование имеется в распоряжении редакции. Правда, сколько участников из Петрозаводска опросили эксперты, не сообщается.

Оказалось, многие участники опроса из Петрозаводска боятся, что вещи могут быть испорчены. Особенно пугает урон от домашних животных, затопление от соседей, возможный пожар, протечка труб и последствия домашней вечеринки или застолья.

При этом четверо из десяти респондентов хотя бы раз в жизни портили или ломали чужое имущество в гостях (43%). Каждый четвертый (25%) из них делает это примерно раз в год. С 11% такое происходит раз в несколько месяцев, а с 7% — каждый раз в гостях.

В ходе опроса жители столицы Карелии считают самыми ценными предметами в доме бытовую и «умную» технику, диваны, декор. Страшнее всего для петрозаводчан оказалось повреждение или порча холодильника, телевизора, варочной панели, компьютера и кондиционера. // фото unsplash.com