Петрозаводчане жалуются на плохую работу коммунальных служб

Жители Петрозаводска собирают традиционную зимнюю коллекцию фотографий, на который запечатлены горы снега, плохо вычищенные дорожки, а также сосульки, которые сотрудники управляющих компаний не торопятся сбивать.

«Интересное решение. Зачем сбивать сосульки, когда можно просто ленточкой дом огородить. Вся суть отношения к народу. И это не проблема мэра или президента. Это ответственность управляющей компании».

Жители дома 10 по улице Грибоедова с трудом могли утром выбраться из своего двора.

«Полное бездействие коммунальных служб. Во дворах все заметено снегом, ни пройти, ни проехать. Нет ни дворников, ни техники по уборке. Двор на Грибоедова 10, время 08:30 утра, в соседнем дворе контора управляющей компании. За что деньги платим???».

Рядом с домом 19 по Лесному проспекту уже образовались огромные завалы снега, которые никто не вывозит.

«У нас такая проблема. Рядом с домом 19, пр. Лесной есть стоянка. Весь снег счищают за забор, за счет этого образуются огромные сугробы. Снег скатывается на проезжую часть. Почему хозяин стоянки не вывозит снег!? Машины жителям и так негде парковать, а за счет этой ситуации создаются дополнительные сложности! Прошу принять меры!!! Звонок в 051 результата не дал».

На традиционной планерке в мэрии сообщили, что уборка города ведется круглосуточно во всех районах города. Задействовано 30 единиц техники, около 50 рабочих.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский подчеркнул, что так называемые «белые пятна» - места в городе, которые раньше вообще не обслуживались, убираются по заявкам, в порядке очереди. // Фото: паблик «Подслушано в Птз»