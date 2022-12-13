Российский Дед Мороз и шеф-повар Константин Ивлев приедут в Карелию

Российский Дед Мороз 17 декабря впервые посетит вотчину карельского Талвиукко в Чалне. Вместе с ним в нашу республику приедет известный шеф-повар Константин Ивлев, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

В субботу в Чалне состоится грандиозный финал всероссийского гастрономического шоу. Константин Ивлев выберет лучшие новогодние блюда, которые представят ему финалисты, а именно оливье и селедку под шубой. Полуфиналы конкурса в этом году проходят в Москве, Петербурге и Петрозаводске.

Призы победителям Дед Мороз обещает достойные. За лучший салат оливье - эксклюзивный медный мармит с гравировкой, специально созданный мастерами «Кольчугинского мельхиора», за лучшую селедку под шубой - роскошную теплую шубу.

Талвиукко и Дед Мороз проведут интерактивную программу для детей. Маленьких гостей ждут в субботу к 12 часам, итоги конкурса подведут в 15 часов. // Фото: unsplash.com