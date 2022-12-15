Припарковавшиеся не в том месте петрозаводчане не нашли свои машины

Водители в Петрозаводске, которые припарковали автомобили в неустановленных местах, поплатились за это нарушение. Их машины увезли на эвакуаторе, сообщили в Госавтоинспекции.

Это предусмотрено в КоАП РФ, так что автомобили находятся сейчас на специализированной стоянке. Их владельцы заплатят штраф в сумме полутора тысяч рублей.

Госавтоинспекция просит обращать внимание на установленные дорожные знаки. // фото: ГИБДД Петрозаводска