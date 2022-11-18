Троллейбусы изменят маршруты в Петрозаводске перед новым годом

В Петрозаводске с 15 декабря серьезно изменятся маршруты трех троллейбусов №3, 5 и 8.

Организация движения общественного транспорта корректируется из-за планов по демонтажу аварийного моста на Антикайнена и возведению новой переправы через Неглинку. Работы по строительству нового моста в районе бывшего кинотеатра «Калевала» должны быть выполнены до конца 2023 года. Их стоимость составит около 400 миллионов рублей.

В связи с этим ПМУП «Городской транспорт» заранее предупредил пассажиров о грядущих изменения.

«С 15 декабря 2022 года будет прекращено движение троллейбусов от пр. Ленина по ул. Антикайнена и Первомайскому пр. до ул. Московской»,

- сказано в сообщении организации.

Изменения вводятся до тех пор, пока не будет построен новый мост на Антикайнена. Городской транспорт представил новую схему движения трех троллейбусов:

Троллейбус №3 будет следовать по маршруту: «К/ст. Заводская» – ул. Заводская – Шуйское кольцо – пр. Первомайский – ул. Московская – наб. Варкауса – ул.Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. А. Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – «К/ст. Хлебокомбинат» – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. А. Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – наб. Варкауса – ул. Московская –пр. Первомайский – ул. Заводская – «К/ст. Заводская».

Троллейбус №5 будет следовать по маршруту: «К/ст. Лыжная» – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – наб. Варкауса – ул. Мелентьевой – ул. Зайцева – «К/ст. ДСК» – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – наб. Варкауса – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – «К/ст. Лыжная».

Троллейбус №8 будет следовать по маршруту: «К/ст. Лыжная» – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – «к/ст. Хейкконена» – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – «К/ст. Лыжная».

Подчеркивается, что время отправления троллейбусов от конечных остановок меняться не будет. О возможных изменениях в интервалах обещают сообщать дополнительно.