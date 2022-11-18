Троллейбус №5 пустят в обход большей части набережной Варкауса

«Пятерка» на несколько дней изменит маршрут движения. Корректировка вызвана проведением работ на набережной Варкауса в столице Карелии.

С 19 по 22 ноября троллейбус №5 от остановки «ДСК» будет двигаться не по ул. Зайцева, а по Заводской улице, Первомайскому проспекту, Московской улице, далее по набережной Варкауса и затем по обычному пути до Лыжной улицы. Об этом петрозаводчанам напоминает мэрия.

Для автомобилистов ничего не изменится. // фото: «Петрозаводск говорит»