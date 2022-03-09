Три автомобиля столкнулись вечером на Кукковке

Групповая авария на Кукковке попала в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинк». Все случилось 9 марта в 16:12 на пересечении улиц Ровио и Парфенова.

Автомобиль темного цвета двигался по Ровио в направлении Лыжной, в это время автомобиль серебристого цвета выехал на перекресток с улицы Парфенова в направлении Торнева. Произошло столкновение.

От удара серебристый автомобиль отбросило на машину, которая выезжала на перекресток с улицы Торнева, а затем на пешеходную зону. (видео опубликовано в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)