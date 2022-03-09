Тринадцать человек эвакуированы на пожаре в Медвежьегорске

Сегодня в 12:50 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорска получили сигнал о пожаре в двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщает ОПС города.

Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже. Прибывшие к месту вызова специалисты провели эвакуацию жильцов дома. Были выведены 13 человек, включая двух детей.

Возгорание произошло в межстенном пространстве между обшивкой стены и самой стеной в кухне одной из квартир. Пожарные вскрыли гипсокартонную обшивку стены и ликвидировали очаг возгорания.

Пожар удалось ликвидировать в 13:40. В инциденте никто не пострадал. Фото источника