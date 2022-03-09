Житель Петрозаводска застал свою женщину с другим и убил соперника

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 26 декабря 2021 года обвиняемый выпивал в компании приятелей. Проснувшись утром, он застал свою сожительницу в кровати с другим мужчиной. Взбесившись от ревности, обвиняемый схватил нож и убил соперника.

В ходе следствия подозреваемый признался в убийстве и раскаялся в своем поступке. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото источника