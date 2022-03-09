Полицейские застигли врасплох двух воров в чужой квартире

В полицию сообщили о квартирной краже. Стражи порядка выехали по адресу и обнаружили разбитое окно, в квартире находились двое мужчин с пакетами, рассказали в пресс-центре МВД.

Оперативники задержали 64-летнего жителя Олонецкого района и его ранее судимого приятеля. В пакеты они собрали сковороду, противень, магнитофон, алюминиевые емкости. Мужчины сознались в краже.

Полиция возбудила уголовное дело, обстоятельства устанавливаются. (фото pixabay.com, geralt)