Петрозаводчанин забил до смерти своего приятеля

В Петрозаводске будут судить 50-летнего мужчину, которого обвиняют в смерти приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 25 декабря 2021 года подозреваемый распивал алкоголь со своим 46-летним другом. Между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый избил потерпевшего. Заметив, что тот не подает признаков жизни, обвиняемый вызвал скорую, но медики уже ничем не могли помочь.

Подозреваемый частично признал свою вину. Он не отрицал того, что избил приятеля, но заявил, что тот держал в руках нож и представлял угрозу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото источника