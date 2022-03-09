Два десятка водителей отстранили от управления авто в праздничные дни

В праздничные дни дорожные стражи порядка отстранили от управления 19 водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

На дорогах столицы республики проходил рейд «Карелия за трезвое вождение». Автоинспекторами за управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 11 человек. Теперь нарушителей ПДД ожидает административный штраф в размере 30000 рублей с лишением водительских удостоверений на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, восемь водителей сели за руль, вообще не имея права на управление автомобилем. В отношении этих граждан были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф до 15000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку, сообщили в пресс-службе ведомства. Фото: vk.com