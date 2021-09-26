26 сентября 2021, 18:51
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на трассе в Карелии

Спасатели выезжали на место ДТП в Кондопожском районе

26 сентября в Кондопожском районе Карелии произошла авария. По информации МЧС, столкнулись три автомобиля.

На место ДТП выехало пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района – четыре человека, одна единица техники. Как порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии никто не пострадал.

Также спасатели привлекались сегодня для ликвидации последствий ДТП в центре Петрозаводска: там сбили женщину-пешехода.

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Метки: 
Карелия
ДТП
Кондопожский район
МЧС