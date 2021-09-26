26 сентября 2021, 14:04
Происшествия

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Водитель, совершая левый поворот, не заметил человека

В центре Петрозаводска сбили женщину. Инцидент произошел 26 сентября на пересечении улиц Антикайнена и Красной, авария попала в объектив камеры «Ситилинка». Видео происшествия размещено в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Судя по видео, женщина переходила улицу Антикайнена на разрешающий сигнал светофора. Водитель в это время поворачивал с Красной налево. Ступив на проезжую часть, женщина побежала; автомобиль также начал ускоряться. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Как сообщают очевидцы, женщина получила ушибы. Ее осмотрели приехавшие на место сотрудники скорой помощи, после чего пострадавшая пошла домой.

Обсудить
просмотр
194213
Метки: 
ДТП
Карелия
Петрозаводск
Пешеходы