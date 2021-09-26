Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

В центре Петрозаводска сбили женщину. Инцидент произошел 26 сентября на пересечении улиц Антикайнена и Красной, авария попала в объектив камеры «Ситилинка». Видео происшествия размещено в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Судя по видео, женщина переходила улицу Антикайнена на разрешающий сигнал светофора. Водитель в это время поворачивал с Красной налево. Ступив на проезжую часть, женщина побежала; автомобиль также начал ускоряться. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Как сообщают очевидцы, женщина получила ушибы. Ее осмотрели приехавшие на место сотрудники скорой помощи, после чего пострадавшая пошла домой.