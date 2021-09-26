Полиция просит помощи в поисках возможного похитителя кроссовок

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность гражданина, запечатлённого камерой видеонаблюдения. Он может быть причастен к хищению кроссовок, совершённому в торговом центре в августе текущего года, сообщает МВД Карелии.

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