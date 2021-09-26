Водитель в Карелии разбил свою машину на ночной дороге

Серьезная авария произошла ночью 25 сентября на юге Карелии. Как сообщает ГИБДД, в 03:20 на седьмом километре автодороги «Деревянное- ст. Деревянка - Пяжиева Сельга - Пухта» 55-летний водитель автомобиля «Митсубиси» допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель был травмирован. Машина также получила серьезные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, накануне в Муезерском районе Карелии мотоцикл столкнулся с внедорожником. Водитель двухколесного транспортного средства пострадал. // Фото: ГИБДД РК