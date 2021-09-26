Воронежский нуар: из могилы пропало тело

В Воронеже на Коминтерновском кладбище из могилы пропало тело мужчины, которого похоронили в конце лета, сообщает РЕН ТВ.

Как передаёт со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ, проводятся необходимые следственные и иные мероприятия.

По некоторым данным, местный житель пришёл на могилу сына и увидел, что захоронение вскрыто, а гроб — пустой.

В соцсетях распространена версия, что тело могла выкопала знакомая умершего, которая вывезла его за город и сожгла, якобы потому, что он хотел быть кремирован. Если это подтвердится, то ей может грозить до 5 лет лишения свободы. // Фото: cocoparisienne