Две беременные козы сбежали в центре Петрозаводска

Две беременные козы сбежали в центре карельской столицы. Сообщение об этом сегодня появилось в паблике «Подслушано в Петрозаводске». Животные пропали еще 24 сентября, и одну козу уже вернули хозяевам, но судьба второго неизвестна.

Дочь людей, которым принадлежат животные, рассказала, что в город их привезли на время холодов: коз держат в частном доме на Голиковке. Одну козу – черную – уже поймали. Вторая, белого цвета, до сих пор в бегах.

Хозяева переживают, что животное может стать жертвой бродячих собак, и просят помочь в розыске. // Фото: RitaE с сайта Pixabay