Водитель машины с карельскими номерами погиб в Ленобласти

Авария со смертельным исходом произошла в Лоденопольском районе Ленинградской области. Как сообщает «47 news», легковушка с карельскими номерами влетела в грузовик.

ДТП случилось около 10 утра 25 сентября в 24 километрах от границы между Карелией и Ленобластью. Автомобиль «Лада Гранта» врезался в грузовик. Водитель легковой машины погиб на месте.

Тело из автомобиля извлекли сотрудники спасательной службы, для этого им пришлось снять крышу машины. Данные и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. // Фото: vk.com/acclo