Полиция просит помочь в поиске предполагаемого преступника

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске просят граждан о помощи. Правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, который может быть причастен к хищению сотового телефона.

Преступление было совершено на улице Красной в начале сентября. Предполагаемого злоумышленника запечатлела камерой видеонаблюдения, установленная на здании торгового центра.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов 8 921-011-86-96 или 8 996-112-74-07. МВД гарантирует конфиденциальность.