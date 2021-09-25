Мотоциклист пострадал в столкновении с внедорожником

Мотоцикл врезался в автомобиль УАЗ в Муезерском районе Карелии. Об этом сообщает республиканская ГИБДД. Авария произошла утром 24 сентября.

– В 10:50 на 96 км автодороги «Муезерский-Лендеры» 58-летний водитель мотоцикла «Иж», допустил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП мотоциклист травмирован, – пишет пресс-служба ведомства.

Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии