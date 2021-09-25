Житель Карелии в поисках дополнительного дохода взломал магазин

В Петрозаводске по горячим следам раскрыли кражу из продуктового магазина. Преступление было совершено в ночь на 23 сентября. Как сообщает МВД Карелии, в дежурную часть обратился работник сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Ключевая. Он сообщил, что около 4 утра неизвестный, сломав входные двери, проник в торговый зал и украл дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Подозреваемый – 31-летний ранее судимый житель Петрозаводска – дал признательные показания. Он рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас назначена оценочная экспертиза, по результатам которой будет определена сумма причинённого ущерба. Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.