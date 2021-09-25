Автомобилист неспешно проехал по «встречке» в Петрозаводске

Неизвестный автомобилист проехал по встречной полосе оживленной магистрали в Петрозаводске. Инцидент произошел утром 24 сентября на Лесном проспекте.

Уличная камера «Ситилинка» запечатлела, как черная машина неспешно едет по проспекту в сторону Кукковки. По неизвестным причинам водитель выбрал проезжую часть, предназначенную для встречного движения. Другие автомобилисты вынуждены уступать ему дорогу.

Видео размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»:

Как машина попала на «встречку», неизвестно. Судя по камере, установленной на Древлянском кольце, изначально нарушитель въехал на Лесной проспект по правилам, однако затем, очевидно, что-то пошло не так. Пользователи соцсети недоумевают, почему автомобилист не предпринял никаких попыток исправить ситуацию – например развернуться.