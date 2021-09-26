МВД проверяет информацию о нападении на ребенка в Петрозаводске

Полиция проводит проверку по заявлению местной жительницы, которая рассказала, что на ее дочери пришлось убегать от неизвестного мужчины. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Инцидент женщина описала в паблике «Подслушано в ПТЗ».

– 25.09.2021 в промежуток с 19:00 до 20:00 на мою дочь практически успел напасть один по пути от троллейбуса в сторону Сулажгоры… Этот маньячело гналось за девочкой, пока не показался человек навстречу… Дочь упала и сильно ушиблась, вскочила и добежала до магазина в слезах. Там были люди, но, к сожалению, ни один человек даже не поинтересовался, всё ли в порядке у ребёнка, хотя она вся была в грязи, в крови и плакала… – рассказала жительница Петрозаводска.

Женщина просит откликнуться очевидцев происшествия. Впрочем, как с ней связаться, она не сказала – пост размещен анонимно.