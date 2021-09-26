26 сентября 2021, 14:58
Происшествия

МВД проверяет информацию о нападении на ребенка в Петрозаводске

Жительница карельской столицы заявила, что за ее дочерью гнался неизвестный мужчина

Полиция проводит проверку по заявлению местной жительницы, которая рассказала, что на ее дочери пришлось убегать от неизвестного мужчины. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Инцидент женщина описала в паблике «Подслушано в ПТЗ».

– 25.09.2021 в промежуток с 19:00 до 20:00 на мою дочь практически успел напасть один по пути от троллейбуса в сторону Сулажгоры… Этот маньячело гналось за девочкой, пока не показался человек навстречу… Дочь упала и сильно ушиблась, вскочила и добежала до магазина в слезах. Там были люди, но, к сожалению, ни один человек даже не поинтересовался, всё ли в порядке у ребёнка, хотя она вся была в грязи, в крови и плакала… – рассказала жительница Петрозаводска.

Женщина просит откликнуться очевидцев происшествия. Впрочем, как с ней связаться, она не сказала – пост размещен анонимно.

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Карелия
Петрозаводск
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Полиция
нападение на ребенка