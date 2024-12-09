Трассу «Кола» будут перекрывать в Карелии

На трассе «Кола» в Карелии 10 и 12 декабря будут вводиться ограничения движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Так, 10 декабря с 10 до 16 часов на некоторые периоды будут перекрываться движение транспорта на 622-м километре в Медвежьегорском районе, а также на 473-м километре в Кондопожском районе. Объехать эти места можно будет через Медвежьегорск и Кондопогу.

12 декабря в Медвежьегорском районе на 622-м километре федеральной магистрали эти ограничения повторятся с 10 до 16 часов.

Автомобилистов просят заранее строить свои маршруты и не создавать неудобств дорожным рабочим. // Фото «Петрозаводск говорит»