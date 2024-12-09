Из-за жалобы петрозаводчан их соседи стали больше платить за свет

Жители аварийного дома на улице Грибоедова в Петрозаводске попросили Госкомитет по жилищному надзору произвести перерасчет оплаты за электроэнергию. Это привело к негативным изменениям для их соседей, сообщили в ведомстве.

Плата за электроэнергию в таких домах должна рассчитываться по нормативу, а не по показаниям счетчиков. После проверки Госкомитета энергоснабжающая компания провела перерасчет за период с ноября 2021 года по октябрь 2024 года.

Жильцы двух квартир выиграли от этой корректировки, получив возврат в размере 40 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Однако проживающим в другой квартире, которые ранее экономили на электричестве, пришлось доплатить две тысячи рублей, исходя из количества зарегистрированных жильцов.

Начиная с ноября 2024 года все жильцы дома будут оплачивать электроэнергию по новым условиям: кто-то сможет сэкономить, а кому-то придется платить больше. // фото: Госкомитет Карелии по жилнадзору