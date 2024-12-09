Жителям Карелии расскажут о формировании северного стажа

Во вторник, 10 декабря, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Темой очередного мероприятия станет формирование северного стажа. Всех желающих проконсультируют специалисты СФР.

Жители Карелии могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: freepik.com