09 декабря 2024, 15:29
Жителям Карелии расскажут о формировании северного стажа
Карельское отделение СФР проведет горячую линию для жителей республики
Во вторник, 10 декабря, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Темой очередного мероприятия станет формирование северного стажа. Всех желающих проконсультируют специалисты СФР.
Жители Карелии могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: freepik.com