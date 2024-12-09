Противотуберкулезный диспансер преобразился: что сделано и что впереди

Продолжаются работы по ремонту Республиканского противотуберкулезного диспансера, начатые еще в 2021 году. Средства на ремонт выделяются из регионального бюджета, поскольку диспансер не включен в программы капитального ремонта, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Благодаря этому удалось обновить крышу, комнаты для приема пищи и раздевалки медперсонала, кабинеты специалистов, отделение легочного туберкулеза, а также первый и второй этажи.

Привели в порядок актовый зал, ординаторские, складские помещения для хранения инвентаря, гардеробные и служебное крыльцо. Дополнительно обустроен отдельный вход в буфет отделения легочного туберкулеза для доставки готовых блюд пациентам.

В этом году был обновлен холл, который заметно изменился. Крыльцо главного входа также отремонтировано с применением противоскользящего покрытия. В планах на следующий этап — благоустройство территории диспансера.

Кроме того, в текущем году проведена реорганизация ПЦР-лаборатории. Помещения отремонтированы, установлены ламинарный шкаф и центрифуги, закуплены необходимые расходные материалы и комплектующие. Персонал прошел обучение работе на новом лабораторном оборудовании. // фото: pixabay.com