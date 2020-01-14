Топилин рассказал, как вырастут зарплаты в России в 2020 году

Рост реальной заработной платы в России в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Рост зарплат ждет бюджетников, как вошедших, так и не попавших в майский указ президента. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете».

Министр уточнил, что «заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников».

Фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ, также будет проиндексирован с 1 октября 2020 года на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 года - на 4% ежегодно, отметил Топилин.