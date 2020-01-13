Умер любимый россиянами режиссер

Константин Бромберг, срежессировавший «Приключения Электроника» и «Чародеев», умер два дня назад. Автор знаковых лент советского кинематографа ушел из жизни в США, сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника»,

- рассказал сценарист и режиссер Михаил Идов в Facebook.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссера телевидения. Дебютной работой Бромберга в кино стала картина «Длинный день Кольки Павлюкова».

Бромберг снял такие картины, как «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также несколько выпусков юмористического киножурнала «Ералаш».

Бромберг - лауреат государственной премии СССР за фильм «Приключения Электроника», заслуженный деятель искусств Российской Федерации.