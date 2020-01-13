Российская семья назвала сына в честь героя сериала «Бригада»

Родители из города Бийск, расположенного в Алтайском крае, назвали своего новорожденного сына Космосом в честь героя сериала «Бригада». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской отдел ЗАГС.

Случай произошел в конце 2019 года. По словам собеседника агентства, сотрудники ЗАГСа выясняли у родителей, действительно ли те готовы дать своему ребенку такое необычное имя. На что был получен ответ, что решение принято не только по причине любви к «Бригаде», но и потому, что это имя, по мнению родителей, сейчас весьма популярно.

Напомним, в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных в России были Артем и София. Редкими именами стали Порфирий, Посейдон, Феоктиста и Капитолина.