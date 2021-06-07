07 июня 2021, 16:30
Общество

Теле- и радиовещание будут прерываться в Карелии на этой неделе

РТПЦ опубликовал график отключений на неделе с 7 по 13 июня

На неделе с 7 по 13 июня в ряде населенных пунктов Карелии будут произведены отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

По данным РТПЦ, телевидение и радио на некоторое время будут недоступны в Кеми, Ладва-Ветке, Паданах, Софпороге. Подробный график отключений можно посмотреть по ссылке.

Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами, а также с плановыми отключениями электроэнергии. Фото factroom.ru

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Кемь
Ладва-Ветка
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