07 июня 2021, 16:30
Теле- и радиовещание будут прерываться в Карелии на этой неделе
РТПЦ опубликовал график отключений на неделе с 7 по 13 июня
На неделе с 7 по 13 июня в ряде населенных пунктов Карелии будут произведены отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.
По данным РТПЦ, телевидение и радио на некоторое время будут недоступны в Кеми, Ладва-Ветке, Паданах, Софпороге. Подробный график отключений можно посмотреть по ссылке.
Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами, а также с плановыми отключениями электроэнергии. Фото factroom.ru