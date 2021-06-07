Теле- и радиовещание будут прерываться в Карелии на этой неделе

На неделе с 7 по 13 июня в ряде населенных пунктов Карелии будут произведены отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

По данным РТПЦ, телевидение и радио на некоторое время будут недоступны в Кеми, Ладва-Ветке, Паданах, Софпороге. Подробный график отключений можно посмотреть по ссылке.

Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами, а также с плановыми отключениями электроэнергии. Фото factroom.ru