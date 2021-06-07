Россельхознадзор расследует историю с разливом вонючей жижи в Заонежье

Россельхознадзор проводит административное расследование после сообщений о разливе зловонной жижи в районе села Толвуя Медвежьегорского района.

Расследование проводится в отношении производителя, перевозчика и предприятия-получателя. В истории с запашком в Заонежье специалисты ищут возможные нарушения ветеринарно-санитарных правил, правил перевозки продуктов животноводства, порчи земли и нарушения в области ветеринарии. Россельхознадзор устанавливает обстоятельства дела.

«Петрозаводск говорит» писал о том, что жители Толвуи заметили, как неизвестные люди сливали зловонную массу из белых контейнеров в Заонежье. Жители беспокоились, что странная жижа может попасть в Онежское озеро. Оказалось, что субстанция, на которую обратили внимание жители Карелии, - рыбный гидролизат. Его собирались использовать с навозом и растительными остатками в качестве удобрения. Такое объяснение дал региональный Минсельхоз. Также в министерстве сообщили, что на продукцию есть все необходимые сопроводительные документы. (фото vk.com)